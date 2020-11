Serie A, ecco tutti i positivi di Covid

Serie A, ecco l’elenco completo di tutti gli attuali giocatori positivi al Covid del massimo campionato italiano

Tanti giocatori sono guariti, ma molti altri continuano a riscontrare positività al tampone per il Covid-19. Ultimi in ordine cronologico durante la sosta nazionali, Sergej Milinkovic-Savic, insieme al compagno Darko Lazovic, e Ruslan Malinovskyi dell’Atalanta. Ecco l’elenco di tutti gli attuali positivi in Serie A:

Ruslan MALINOVSKYI (Atalanta), Salvatore MOLINA (Crotone), Marcelo BROZOVIC, Aleksandar KOLAROV, Daniele PADELLI (Inter), Sergej MILINKOVIC-SAVIC, Thomas STRAKOSHA (Lazio), Elsei HYSAJ (Napoli), Pietro BOER, Edin DZEKO, Federico FAZIO, Marash KUMBULLA, Lorenzo PELLEGRINI, Davide SANTON (Roma), Darko LAZOVIC (Verona).

Allenatori positivi: Stefano PIOLI, Giacomo MURELLI (Milan).