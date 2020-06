Novità sull’inizio della nuova stagione di Serie A: ecco le indiscrezioni sulla data della partenza del campionato italiano 2020/21

La prossima stagione è già in cantiere. In attesa di capire se la UEFA ufficializzerà le date per i tornei europei – Champions League ed Europa League – Sky Sport ha fornito l’ipotetica data per il ritorno in campo.

Sarebbe infatti il 12 settembre la giornata di avvio della stagione 2020/2021.