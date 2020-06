Champions ed Europa League: tutte le date e le sedi per la fase finale

In attesa della ratificazione della UEFA (che avverrà il 17 giugno) ecco le sedi e le date delle fasi finali di Champions ed Europa League

Il Comitato Esecutivo della UEFA si riunirà mercoledì 17 giugno, ma Sky Sport ha già anticipato le date e le sedi per le fasi finali di Champions ed Europa League.

CHAMPIONS LEAGUE – Restano invariate le sedi degli ottavi di Juventus-Lione e Barcellona-Napoli che si disputeranno rispettivamente a Torino e Barcellona che scenderanno in campo il 7-8 agosto. Le Final Eight si giocheranno a Lisbona in questo modo: quarti di finale tra il 12 e il 15 agosto, semifinali il 18-19, la finale sarà disputata il 23 agosto 2020.

EUROPA LEAGUE – Si disputerà tutta in Germania con Inter-Getafe e Roma Siviglia (unici due match di cui non si è giocata neanche l’andata) che scenderanno in campo in gara secca per decidere chi andrà ai quarti. Le Final Eight di Europa League saranno disputate dal 10 al 21 agosto in quattro città tra Duisburg, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colonia, designazioni che verranno fatte successivamente.