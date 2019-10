Serie A, ecco le squadre con la media spettatori più alta – FOTO

Serie A, ecco la classifica delle squadre con la media spettatori più alta: Lazio al settimo posto

Il calcio, si sa, è fatto di numeri. E spesso non riguardano solo il rettangolo verde. Come quelli forniti dalla Lega Calcio sugli spettatori che in media hanno seguito queste prime nove gironate di Serie A: ben 27.134 tifosi a partita. Un dato in crescita – come sottolineato da Eurosport – soprattutto rispetto allo scorso anno dove, sempre dopo nove giornate, si registravnoa 25.500 persone.

Tra le varie squadre, quella più seguita è l’Inter che, dopo cinque giornate casalinghe, registra una media di 64.271 presenti allo stadio. Seguono poi il Milan con 56.050, la Juventus (39.651) e la Roma (36.747). Per vedere la posizione della Lazio, bisogna scorrere col dito fino al settimo posto, dove si piazza con 33.875 tifosi.