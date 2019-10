Lazio, Bellini (Arch.): «La Cittadella della Polisportiva è un fiore all’occhiello». E sullo stadio…

Il progetto della Cittadella della Polisportiva della Lazio resta forte ed ambizioso, ma la nuova area non riguarderà lo Stadio delle Aquile

Resta forte l’idea della Cittadella della Polispotiva Lazio. Un progetto che comprende un’area tra la Salaria e la Flaminia di 136 ettari, di cui 31 trasformabili per la costruzione di un vero e proprio polo sportivo a tinte biancocelesti. Dalla PEI Engeenering hanno dichiarato: «La Lazio potrebbe avere il Parco Sportivo più grande ed importante al mondo», si legge su RomaToday.

Il piano è stato già presentato e sottoposto alla visione dei capigruppo del Comune e dai presidenti delle commissioni dell’Urbanistica e dello Sport, ora è il turno delle analisi tecniche, poi potrà partire l’iter.

STADIO – Resta aperta anche l’ipotesi dello Stadio delle Aquile che, però, non sorgerà sulla stessa area. A confermarlo – come riportato dal Corriere dello Sport – è l’architetto Francesco Bellini: «Non è vero che Lotito vuole costruire lo stadio della Lazio sul nostro terreno, lo puntualizzo. Mai escludere nulla, ma il presidente preferisce realizzare lo stadio sulle aree della Tiberina in suo possesso. Il progetto del Parco sportivo Tevere Nord, forse il più grande al mondo, è trasparente e può diventare un fiore all’occhiello per tutti. Nulla di segreto e oscuro».