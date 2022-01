Serie A condizionata dal Covid: il Napoli parte, il Torino no

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

In Serie A è vera e propria emergenza causa Covid-19: blocco per il Torino, ma non per il Napoli. La situazione

Anche la Serie A deve fare i conti con l’emergenza Covid-19 e con il nuovo aumento dei contagi. E a farla da padrone sono le Asl.

QUARANTENA – Infatti l’Azienda Sanitaria di Torino ha disposto la quarantena domiciliare obbligatoria per tutto il gruppo squadra per cinque giorni da oggi, dopo la nuova positività scoperta in mattinata. I granata sono così stati costretti ad annullare la partenza per Bergamo, dove domani avrebbero dovuto affrontare l’Atalanta.

VIA LIBERA – Nessun blocco invece per il Napoli, che, come riferito da Sky Sport, ha avuto l’ok dell’Asl Napoli 1. Dunque Juventus-Napoli si giocherà. Ma la sensazione è che non mancheranno le polemiche.