Serie A, classifica casalinga: il Napoli non molla la Lazio insegue

Serie A, il Napoli vince ancora allo Stadio Maradona. Cinque su cinque per la squadra di Conte: ecco la classifica casalinga aggiornata

Il Napoli nel match delle ore 15:00 contro il Lecce ha vinto per 1-0. La squadra di Conte ha fatto così cinque su cinque allo Stadio Maradona in questa Serie A. Gli azzurri guidano di conseguenza la classifica di punti ottenuti in casa. La Lazio insegue e domani può salire a 13 punti.

Questa la top 10 per punti ottenuti in casa:

Napoli 15*

Udinese 13*

Lazio 10

Milan 10

10 Inter 9

Juventus 9*

Fiorentina 8

Torino 7

Atalanta 6**

Roma 6

*una gara in più

**una gara in meno