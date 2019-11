Serie A, torna a vincere la squadra di Gasperini che nell’anticipo della quattordicesima giornata ha battuto il Brescia

L’Atalanta riprende la sua marcia in campionato. Dopo la prima storica vittoria in Champions oggi nel derby contro il Brescia la squadra di Gasperini si è imposta per 3-0. In rete due volte Pasalic e Ilicic.

Tre punti importantissimi per i bergamaschi che raggiungono in classifica Roma e Cagliari, che devono ancora giocare, a quota 25 punti.