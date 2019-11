Atalanta Dinamo, scontri tra tifosi: feriti e daspo

Atalanta Dinamo, scontri tra tifosi dopo il fischio finale del match.

Sul campo è stata una festa, per i tifosi dell’Atalanta. Fuori molto meno, con le tifoserie che al termine della vittoria atalantina sono venute a contatto. Scontri subito sedati, con un bilancio di 5 atalantini lievemente feriti, 4 medicati sul posto mentre uno si è recato autonomamente in ospedale. Anche 4 croati sono rimasti feriti nel tentativo di scavalcare i limiti dei parcheggi per la tifoseria ospiti.

Come riporta SportMediaset, si è anche verificata un’aggressione ai danni di quattro tifosi atalantini diretti in auto allo stadio, che sono stati aggrediti in via Don Gnocchi: due hanno riportato ferite lievi (uno è del 2004 e uno del 1969), uno è trattenuto in codice verde (1998). Infine, tre croati hanno ricevuto il Daspo questa mattina perché in possesso di oggetti atti a offendere e fumogeni durante il controllo al casello. Anche altri sei tifosi croati, denunciati allo stadio, beccati in possesso di fumogeni durante il filtraggio, sono stati colpiti da Daspo.