Serie A, giovedì nuova assemblea dei club: distanza tra il gruppo di Lotito e ADL rispetto a Juve e Inter

Serie A, Assemblea convocata per il prossimo giovedì per trovare una posizione comune sulla riforma dello statuto federale

I club di Serie A si ritroveranno nuovamente in Assemblea il prossimo giovedì in videocall. Il consiglio federale riunitosi ieri non ha infatti trovato una posizione comune sulla riforma dello statuto federale proposta dal presidente Gabriele Gravina.

Rimane infatti divisa l’assemblea tra due correnti: una guidata dal presidente della Lazio Lotito e da De Laurentiis che chiedono interventi significativi a favore della Serie A con l’aumento dei consiglieri federali. Dall’altra parte invece il gruppo guidato da Inter, Juve, Atalanta, Monza e Lecce che invece chiede l’autonomia della Lega.