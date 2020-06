Serie A, Infront presenta l’app per facilitare l’apertura degli stadi

Serie A, ecco l’app che permette di mantenere il distanziamento sociale anche all’interno degli stadi: senza distanze suona

Un aiuto per l’apertura parziale degli impianti sportivi potrebbe arrivare, anzi potrebbe essere già a disposizione degli organi competenti. L‘app, creata da un’azienda di Brescia è già stata utilizzata per il rientro nelle fabbriche e nelle aziende ed aiuta a rispettare le distanze.

Come riporta il Corriere dello Sport la stessa, che verrà presentata alla Figc, potrebbe essere utilizzata nelle aree comuni degli stadi e traccerebbe un percorso preciso per i tifosi. La particolarità è che l’app in caso di mancato rispetto delle distanze di sicurezza suona.