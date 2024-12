Il Milan ha scelto l’ex Lazio Conceicao: ecco i suoi precedenti con i biancocelesti

Sergio Conceicao torna in Italia sulla panchina del Milan al posto di Fonseca: i precedenti del tecnico, ex calciatore della Lazio, coi biancocelesti

Sergio Conceicao, ex calciatore della Lazio, torna in Italia dopo aver accettato l’offerta del Milan per sostituire Fonseca. Il tecnico portoghese ritroverà così anche la sua ex squadra, ma da avversario.

Non sarà per lui la prima volta che troverà i laziali: nel 2021/22 contro i biancocelesti di Sarri riuscì a passare il turno di spareggio di Europa League con il Porto con una vittoria – 2-1, gol di Zaccagni e doppietta di Taremi – e un pareggio al ritorno.