Sepe su Dia: «Merita di stare alla Lazio: ora tocca lui andare avanti»

Le parole di Luigi Sepe, ex portiere della Lazio attualmente alla Salernitana, sul trasferimento di Boulaye Dia

Luigi Sepe, ex portiere della Lazio attualmente alla Salernitana, ha parlato del trasferimento di Boulaye Dia. Di seguito le sue parole su Radio Serie A.

PAROLE – «Grandissimo giocatore che merita quella piazza. Sta a lui poi continuare come ha iniziato. Mi dicono che arriva preciso al campo e non da fastidio, si impegna. Ha fatto uno step importante che gli aprirà porte importanti. Sono contento per lui. Ha avuto difficoltà ma era normale dopo la retrocessione e dopo una causa con il club. È stato bravo e coraggioso, ci ha aiutato in Coppa Italia e si è sempre allenato con voglia. Quando è andato via ero contento per lui perché tornava in A».