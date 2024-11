Scudetto, il Papu Gomez avvisa la Lazio: «Sta facendo bene, ma...»

Lotta Scudetto, le parole dell’ex Atalanta il Papu Gomez sulle sfidanti per la vittoria del campionato, compresa la Lazio

Intervistato dall’Eco di Bergomi il Papu Gomez ha detto la sua sulla lotta Scudetto. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La quota quest’anno è più bassa, ma c’è la sensazione che non ci siano squadre imbattibili. L’Atalanta se la può giocare tranquillamente, ma dipenderà da tanti fattori. Come il dispendio di energie in Champions e in Coppa Italia. Manca la squadra ammazza campionato. L’Inter è la migliore ma non sembra quella di carattere come la scorsa stagione, poi vedo che l’Atalanta è più forte delle altre: del Napoli, del Milan, della Roma che non c’è, della Lazio che sta facendo bene ma non è a certi livelli, ma anche della Juve che è in costruzione».