Scudetto, l’ex Juventus Dimas: «Lazio brutto cliente per i bianconeri…»

L’ex difensore della Juventus – Dimas Texeira – ha detto la sua sulla lotta Scudetto elogiando anche il lavoro della Lazio

La Serie A si ferma, ma i pronostici no. Per mantenere una parvenza di normalità, si allontana lo spettro dell’Emergenza Coronavirus per scandagliare i punti di forza e quelli deboli della concorrenti al titolo. Come – intercettato da Tuttojuve.com – ha fatto l’ex bianconero Manuel Dimas Texeira:

«La Juve è uscita dalla crisi? Ogni squadra deve affrontare dei periodi complicati, è normale nel calcio. Battendo l’Inter, la Juventus ha riconquistato la vetta ma la Lazio, che sta vivendo una stagione fantastica, è davvero un brutto cliente. I bianconeri devono capire che, se vogliono vincere il campionato, non posso più permettersi di inciampare».