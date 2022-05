Savoldi: «Mi piaceva più la Lazio degli anni scorsi. Sarri...»

Gianluca Savoldi ha parlato a TMW Radio del campionato della Lazio. Le dichiarazioni dell’ex giocatore

ZONA EUROPA – «La Juve in questo momento è quarta in classifica e non era scontato che rientri tra le prime quattro. Al di là di quello che succederà stasera, il giudizio della stagione non è entusiasmante. E’ un anno di transizione per Allegri e la Juve si sta rinnovando. L’Atalanta ormai la diamo per scontata ma ha avuto una stagione difficile e sottotono. Della Lazio ho visto quest’anno una difficoltà difensiva e una facilità troppo grande per gli avversari di andare in gol. Mi piaceva più quella degli anni scorsi. Per me il gioco di Sarri è finito con il Napoli, non lo abbiamo visto dopo. La Juve è imbarazzante per essere la Juve. Allegri va giudicato nel tempo, chi ha fatto meglio è Pioli».