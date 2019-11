Sassuolo Lazio 1-2: cronaca e tabellino

Al Mapei Stadium, la tredicesima giornata di Serie A 2019/2010 tra Sassuolo e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Arriva allo scadere la vittoria della Lazio: è la quinta consecutiva per Simone Inzaghi che poprta la squadra al terzo posto in solitaria. Vittoria sudata dopo un secondo tempo a luce spenta: Immobile e Caicedo regalano i tre punti.

Sintesi Sassuolo-Lazio MOVIOLA

91′ + 2 RADDOPPIO LAZIOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! ristabilisce il vantaggio Caicedo dopo un dialogo al limite della poesia con Luis Alberto!

90′ Spinta di Marlon – Il difensore del Sassuolo spinge in area Caicedo, l’arbitro lascia giocare ma il contato è da rivedere… e rivedere

87′ Ultimo cambio per De Zerbi – Raspadori per Boga

84′ Reazione Lazio – Scintille biancocelesti: la squadra di Inzaghi tenta il tutto per tutto e con la rabbia cerca di assediare la porta di Consigli

80′ Azione personale Toljan – Il giocatore scarta Lukaku nei pressi della bandierina, il terzino della Lazio non riesce a contenerlo e gli concede lo spazio necessario per avvicinarsi alla porta. Interviene di nuovo Lukaku che riesce a rubargli palla prima della conclusione

79′ Ammonito Bastos – Cartellino giallo per il difensore che per proteggere palla sbraccia vistosamente

78′ Sostituzione Lazio – Si gioca l’ultima carta Inzaghi: dentro Caicedo, fuori Correa

74′ Secondo cambio Sassuolo – Esce Locatelli, entra Bourabia

69′ Primo cambio Sassuolo – Fuori Djuricic, dentro Kyriakopoulos

65′ Cenni di risveglio – Prova a costruire occasioni pericolose la squadra di Inzaghi, c’è qualche segno di reazione

59′ Reazione biancoceleste – Lazio sotto tono: il Sassuole vuole mantenere il pallino del gioco, ma dalla panchina Inzaghi incita suoi

50′ Doppio cambio – Inzaghi fa uscire gli ammoniti: fuori Lulic, dentro Lukaku; fuori Luiz Felipe, dentro Bastos

48′ Tentativo Sassuolo – Scambio Boga-Caputo che impensierisce la Lazio: i biancocelesti non sembrano ancora tornati in campo

46′ Si riparte! – Nessun cambio per le due squadre

45′ Fine primo tempo – scaduti i primi 45 minuti di gioco: non c’è recupero

45′ Caputo – Riporta il risultato in parità il numero 9 dei padroni di casa

44′ Ammonizione – Giallo anche per Luiz Felipe: il brasiliano ferma Toljan in modo irruento

42′ Miracolo Consigli – Inarrestabile Correa: l’argentino conclude con la girata ma l’estremo difensore ci mette i guanti

41′ Contropiede – Cerca il raddoppio la Lazio e lo fa sfruttando una pericolosissima ripartenza di Correa che scarica su Luis Alberto, disinnesca tutto la difesa dei padroni di casa

36′ Reazione Sassuolo – Duncan prova a riportare il risultato in parità con un tiro potente da fuori che si spegne sopra la traversa

33′ GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL!!!!! È Ciro Immobile a sbloccare il risultato! Ancora uno scambio perfetto con Correa per sorprendere la difesa neroverde e Consigli

32′ Ottima chiusura – Salva tutto Luiz Felipe che chiude Locatelli ed evita la conclusione

27′ Tentativo Sassuolo – Escono i neroverdi con Caputo che si trova a tu per tu con Strakosha, il portiere non ci pensa due volte ed esce dalla porta per evitare la conclusione: il giocatore era comunque in fuorigioco

23′ Giallo – Primo ammonito per la Lazio: Lulic affonda il tackle su Toljan

14′ – VAR – Lo speaker annuncia il non funzionamento della tecnologia in campo

14′ Occasione Lazio – Tiro a giro di Luis Alberto, salva tutto (ancora una volta) Consigli che nega il vantaggio ai biancocelesti. La sfera finisce sui piedi di Milinkovic che tenta la conclusione, ma trova la deviazione di Marlon

9′ Caduta Correa – l’argentino si presenta davanti a Consigli, Marlon gli ruba palla e lo fa cadere. Lascia giocare Chiffi, il giocatore trova la sfera: non c’è contatto

7′ Tentativo in porta – Scambio tra Immobile e Correa in area neroverde, l’argentino scarica in porta ma scherma Consigli e mette la palla in calcio d’angolo

4′ Carattere – Parte subito forte la Lazio: vuole imporre il proprio gioco sul Sassuolo ed indirizzare la partita

1′ Avvio – Si parte al Mapei Stadium! È la Lazio a colpire il primo pallone, dopo un minuto di silenzio dedicato ad Adriana Spazzoli, scomparsa recentemente

Migliore in campo PAGELLE

Luis Alberto

Sassuolo-Lazio, il tabellino

MARCATORI: Immobile (LAZ); Caputo (SAS); Caicedo (LAZ)



AMMONITI: Peluso (SAS); Lulic (LAZ); Luiz Felipe (LAZ)



SASSUOLO (4-3-1-2): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Peluso; Locatelli, Duncan, Magnanelli; Djuricic, Caputo, Boga. A disp. Russo, Kyriakoupoulos, Muldur, Tripaldelli, Bourabia, Traorè, Mazzitelli, Obiang, Raspadori All. Roberto De Zerbi

Indisponibili: Rogerio, Berardi, Chiriches, Pegolo

Squalificati: nessuno

Diffidati: nessuno

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. A disp. Proto, Guerrieri, Vavro, Bastos, Parolo, Cataldi, A. Anderson, Jony, Lukaku, Caicedo, Adekanye. All. Simone Inzaghi

Indisponibili: Marusic

Squalificati: nessuno

Diffidati: Acerbi, Parolo