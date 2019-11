MOVIOLA Sassuolo Lazio: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la tredicesima giornata di Serie A 2019/20: moviola Sassuolo Lazio

A dirigere la sfida tra Sassuolo e Lazio, valida per la tredicesima giornata di Serie A è Daniele Chiffi di Padova, coadiuvato dagli assistenti Schenone e DI Iorio. Il quarto ufficiale è Sacchi, mentre al VAR ci sono Banti e Liberti.

L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

’88 – Con un passaggio filtrante in area di rigore e palla al piede, Felipe Caicedo viene vistosamente spinto da dietro e cade. Per Chiffi è tutto regolare e fa continuare il gioco e il VAR non interviene