Lazio, nessun gol subito nei primi tempi: contro il Sassuolo questo dato può fare la differenza

La Lazio di Gennaro Gattuso si prepara alla trasferta contro il Sassuolo con un primato che racconta molto della solidità raggiunta dalla formazione biancoceleste.

Dopo otto giornate di Serie A, la squadra capitolina è infatti l’unica del campionato a non aver ancora incassato una rete nei primi 45 minuti di gioco. Una statistica particolarmente interessante se confrontata con il rendimento dei neroverdi, che hanno invece mostrato le maggiori difficoltà difensive proprio nelle riprese. Due tendenze differenti che potrebbero incidere sull’andamento della sfida del Mapei Stadium, con la Lazio intenzionata a confermare il proprio eccellente avvio di stagione.

Lazio, otto primi tempi senza subire gol: il primato della squadra di Gattuso

Sono trascorse otto giornate di campionato e nessuna avversaria è ancora riuscita a segnare alla Lazio durante la prima frazione di gioco. Un risultato che distingue la formazione di Gattuso da tutte le altre squadre di Serie A e testimonia la capacità dei biancocelesti di affrontare le partite mantenendo grande attenzione difensiva.

Per ritrovare l’ultima rete incassata dalla Lazio nei primi 45 minuti di una gara di campionato bisogna tornare addirittura al 23 maggio 2026. In quell’occasione fu Stefano Moreo, attaccante del Pisa, a trovare il gol al 23′ contro i capitolini.

Da allora, considerando anche l’inizio della nuova stagione, la porta biancoceleste è rimasta inviolata in tutti i primi tempi disputati in Serie A. Una continuità che rappresenta uno degli aspetti più significativi del lavoro svolto da Gattuso, soprattutto perché permette alla squadra di evitare di dover inseguire il risultato già nella prima parte degli incontri.

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Lazio Sassuolo, i neroverdi soffrono nella ripresa: ben 11 reti incassate

Se la Lazio si distingue per la solidità nei primi tempi, il Sassuolo presenta invece numeri decisamente meno incoraggianti nella seconda metà delle partite. La formazione neroverde ha infatti subito 11 gol nelle riprese, dato che rappresenta il peggiore del campionato, condiviso con l’Udinese. Ancora più significativo è quanto accade immediatamente dopo l’intervallo.

Ben cinque delle undici reti incassate dal Sassuolo nei secondi tempi sono arrivate tra il 46′ e il 60′, un altro primato negativo in questa Serie A. Per la squadra di Gattuso, dunque, la gestione dei primi minuti della ripresa potrebbe diventare particolarmente importante.

Non significa che i biancocelesti avranno necessariamente maggiori possibilità di segnare in quella fase, ma i dati individuano un momento nel quale gli avversari hanno mostrato evidenti difficoltà. La Lazio ha già dimostrato contro il Parma di saper sfruttare l’avvio del secondo tempo, trovando entrambe le reti della vittoria proprio dopo l’intervallo.

Lazio, 16 gol segnati e soltanto cinque subiti: i numeri della capolista

La solidità difensiva dei primi tempi si inserisce in un quadro complessivo particolarmente positivo per la Lazio. I biancocelesti occupano il primo posto in classifica con 22 punti conquistati in otto giornate, frutto di un rendimento che sta permettendo alla squadra di viaggiare a una media di 2,75 punti a partita. Anche il bilancio delle reti evidenzia l’equilibrio raggiunto: 16 gol realizzati e appena cinque subiti, per una differenza reti di +11.

Numeri molto diversi da quelli del Sassuolo, che ha trovato la via della rete in 12 occasioni, dimostrando una discreta capacità offensiva nonostante una posizione di classifica meno favorevole. Il problema principale dei neroverdi riguarda però la fase difensiva, con 16 reti incassate nelle prime otto giornate. La formazione emiliana segna dunque con una certa regolarità, ma concede anche numerose opportunità agli avversari. Un aspetto che la Lazio proverà a sfruttare per dare continuità alla propria serie di risultati positivi.

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Lazio, Isaksen cerca il terzo gol: due tiri in porta e due reti per il danese

Tra i giocatori da seguire con maggiore attenzione nella trasferta contro il Sassuolo figura Gustav Isaksen, protagonista delle ultime settimane biancocelesti. L’esterno danese ha realizzato due gol in questo campionato, entrambi arrivati con conclusioni nello specchio della porta.

Un dato singolare: tra tutti gli attaccanti con almeno due reti nella Serie A 2026/27, Isaksen è quello che ha effettuato meno tiri in porta, appena due. La sua percentuale realizzativa sulle conclusioni nello specchio è dunque del 100%, sebbene il numero ancora limitato di tentativi imponga prudenza nel valutare la statistica. Dopo il gol realizzato contro la Juventus all’Allianz Stadium, il danese avrà inoltre l’opportunità di raggiungere un altro traguardo personale.

Qualora dovesse segnare al Mapei Stadium, infatti, andrebbe a bersaglio per due trasferte consecutive per la prima volta in Serie A. Un’ulteriore motivazione per un giocatore che sta trovando sempre maggiore spazio nelle scelte di Gattuso.

La sfida contro il Sassuolo metterà quindi di fronte due squadre con caratteristiche differenti: da una parte una Lazio che non ha ancora subito gol nei primi tempi, dall’altra una formazione neroverde che ha incassato più reti di chiunque altro nelle riprese. La capacità dei biancocelesti di mantenere la propria solidità e sfruttare le difficoltà difensive degli avversari potrebbe rappresentare una delle chiavi dell’incontro.