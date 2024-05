Sassuolo, Carnevali: «Lotteremo fino alla fine. Su Lotito dico questo». Le parole dell’amministratore delegato

Il Sassuolo crede ancora nella salvezza. In merito l’amministratore delegato dei neroverdi, avversari della Lazio il prossimo 26 maggio, Carnevali ha così parlato ai microfoni di Radio Anch’io Sport su Rai Radio 1

PAROLE– «La speranza è l’ultima a morire, dobbiamo giocare le ultime partite come abbiamo fatto contro l’Inter. Se giochiamo con questa voglia e con questa determinazione, possiamo lottare fino alla fine in una stagione non positiva per la nostra società ».

SU LOTITO E GALLIANI– «Sono due presidenti e due persone che hanno delle incredibili conoscenze del mondo del calcio e questo per tutti noi può essere un vantaggio. Vedo che tante volte la gente parla senza sapere le vere problematiche presenti all’interno di un club. Avendo due persone di questi valori, possiamo trarne vantaggio tutti quanti ».