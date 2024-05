Sarri sulle dimissioni: «Ho preso questa decisione perchè mi sono reso conto di QUESTA COSA»

Sarri, l’ex tecnico della Lazio ha parlato ai microfoni di Pedullà soffermandosi in particolare sulle sue dimissioni

Ai microfoni di Alfredo Pedullà su Sportitalia, Maurizio Sarri è tornato a parlare soffermandosi sulle dimissioni effettuate con la Lazio. Ecco cos ha detto

PAROLE – Lazio? Ti rimangono tante sensazioni, anche contraddittorie. A livello globale è stata anche un’esperienza bella, un pizzico di delusione per l’ultimo mese. Ma non può scalfire la storia dei tre anni. Credo di aver preso la decisione giusta, la squadra aveva bisogno di una scossa e la scossa forte la potevo dare solamente io, prendendo una decisione forte. Ho avuto la sensazione che, soprattutto i giocatori che erano lì da parecchi anni, facevo fatica a toglierli da uno stato di piattezza mentale. Era difficilissimo ripetersi su quei livelli, è stato sopravvalutato quel secondo posto. Frutto di un’annata in cui hanno fallito squadre più forti di noi a livello di organico. Si è innescata una dinamica di aspettative troppo elevate. Dopo il secondo posto e durante il mercato sono stati i due momenti in cui ho pensato di dare le dimissioni. Alla Lazio stavo bene, mi sembrava di tradire andando via. Lasciare nei mesi precedenti? Se mi parli a livello personale, forse era meglio. Ma non posso rinnegare una scelta che ho fatto col cuore, non con la testa