Sarri Panathinaikos, l’ex Lazio pronto a RIFIUTARE la maxi offerta: l’indiscrezione sul futuro del tecnico toscano

Come riportato da TMW, l’ex allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha chiesto tre giorni al Panathinaikos per pensare alla proposta del club. In ogni caso, il tecnico toscano non sarebbe convinto di allenare in Grecia e molto probabilmente rifiuterà l’offerta.

La società aveva proposto a Sarri un triennale da 4,5 milioni annui, una maxi offerta che però non ha fatto vacillare l’allenatore ex Lazio.