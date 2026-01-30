Sarri nel pre partita: «La Lazio è circondata da amore. Zaccagni non può essere utilizzato. Su Romagnoli…»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match della 23a giornata contro il Genoa di Daniele De Rossi

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha parlato nel pre partita del match valido per la 23a giornata di Serie A 2025/26 contro il Genoa. Le sue parole rilasciate ai microfoni di DAZN:

STADIO VUOTO – «Bisogna andare oltre! La Lazio è circondata da una dimostrazione d’amore infinita! Si va avanti».

ZACCAGNI – «Zaccagni è da tanto tempo che ha delle problematiche, ieri in allenamento ha avuto una lesione al traverso addominale, era in ritiro con noi, voleva stare con la squadra, ma non può essere utilizzato».

ROMAGNOLI – «Io con tutte le componenti ho sempre fatto lo stesso discorso, non era una valutazione tecnico-tattica! E’ la società che decide e fa il mercato. Il Romagnoli che conosco io penso di averlo in rosa».

MALDINI – «Il ragazzo è quello su cui mi ero fatto un’idea da fuori, ha grandi qualità tecniche e fisiche».

LEGGI ANCHE: Tavares Beşiktaş, il club turco pronto a presentare una nuova offerta! Gli aggiornamenti