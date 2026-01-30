Tavares Beşiktaş, il club turco pronto a presentare una nuova offerta! Gli aggiornamenti

Tavares Beşiktaş, la compagine turca non si arrende ed è pronta ad avanzare una nuova offerta alla Lazio. Tutti i dettagli trapelati

Il mercato continua a muoversi, con la dirigenza biancoceleste ancora al lavoro per rinforzare la rosa. Nuno Tavares, esterno portoghese, è uno dei giocatori più discussi in casa Lazio e la sua cessione potrebbe essere una delle operazioni più importanti di questa finestra di mercato. Secondo quanto rivelato dal giornalista Nicolò Schira su X, il Besiktas sarebbe pronto a fare una nuova offerta per ingaggiare il terzino in prestito!

L’offerta del Besiktas: prestito con opzione di acquisto

Il club turco avrebbe preparato un’offerta di prestito di sei mesi per Nuno Tavares, con l’opzione di acquisto che potrebbe diventare vincolante al raggiungimento di determinate condizioni. La proposta include un contratto di 4 anni, che porterebbe il giocatore a Istanbul fino al 2030. Un’offerta che, se accettata, permetterebbe al Besiktas di aggiudicarsi un giocatore di qualità con una formula vantaggiosa.

Le prossime mosse della Lazio

La Lazio, che ha sempre manifestato un forte interesse per il futuro di Tavares, dovrà valutare con attenzione la proposta del Besiktas. Con un contratto fino al 2030, il club turco si mostra deciso nel voler completare l’affare e i biancocelesti dovranno decidere se accettare l’offerta o mantenere il giocatore in squadra.

