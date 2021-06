Sarri Lazio Pedullà: «Un ringraziamento ai tifosi laziali. E su Sarri...»

Sarri Lazio: in un video, Alfredo Pedullà ha voluto raccontare la trattativa e ringraziare anche i tifosi biancocelesti

Alfredo Pedullà, arrivata l’ufficialità di Maurizio Sarri alla Lazio, ha voluto raccontare la trattativa e ringraziare tutti i tifosi biancocelesti. Queste le sue parole, dette in un video.

RACCONTO – «Vi volevo semplicemente ringraziare, perché la trattativa Sarri – Lazio è stata una trattativa bella e intensa, partita il 28 maggio. Il merito della trattativa è anche il vostro, all’interno di un mercato che cambia sempre. Le notizie si danno e si prendono, ma devo dirvi, soprattutto ai tifosi della Lazio che hanno seguito questa trattativa, che mi avete spinto in momenti difficili a tenere la concentrazione al massimo su una cosa nata a fine maggio e che ho cercato di raccontare minuto per minuto». S

ANEDDOTI – «Sarri l’ho sentito all’ora di pranzo: è rimasto a Milano, è molto contento, molto motivato, entusiasta di tornare senza salire in corsa (come avrebbe potuto fare nei mesi scorsi). Il progetto lo intriga molto. La sintesi della trasgressione, della felicità, del modo di poter lavorare sul campo. Sarri è un animale da campo e credo che questa sia una grande garanzia per la Lazio, per i suoi tifosi. Pensando al derby con Mourinho che già a parole diventa fantastico. L’entusiasmo di Sarri credo che sarà contagioso»