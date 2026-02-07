Sarri: «Stato d’animo? Non è una questione di rapporti, non ho l’ossessione della vittoria, ma il sogno si»

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, è intervenuto stamani in conferenza stampa al fine di presentare la gara con la Juventus. Le sue dichiarazioni

Ci troviamo alla vigilia di uno dei match più caldi della Serie A 2025/26! Domani, 8 febbraio sarà il giorno di Juventus Lazio. Il teatro su cui andrà in scena è l’Allianz Stadium, appuntamento alle ore 20:45 per la gara valevole per il 24° turno del torneo. Stamani Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa, di seguito trovate un estratto di quanto proferito:

COSTRUZIONE NUOVA LAZIO E MERCATO IN USCITA – «Stato d’animo? Non è una questione di rapporti, io non ho l’ossessione della vittoria ma il sogno si. Spero di poterlo fare poi magari si arriva comunque settimi, vorrei che la mente però possa sognare. Ora l’obiettivo è far crescere i ragazzi che sono arrivati, dobbiamo lavorarci».

QUOTE JUVE LAZIO – La Juve ospita la Lazio dell’ ex Maurizio Sarri: entrambe le squadre puntano alla vittoria per provare a dare continuità al proprio percorso.

