Conferenza stampa Sarri LIVE: le dichiarazioni del tecnico verso Juventus-Lazio

La tensione sale e l’atmosfera si fa elettrica a Formello. La Lazio si prepara a vivere una delle tappe più complicate e affascinanti della sua stagione: la trasferta di Torino contro la Juventus. Per analizzare il momento della squadra e presentare i temi caldi del match, il tecnico Maurizio Sarri prenderà la parola nella giornata odierna tramite una conferenza stampa. Le sue parole:

CONFERENZA STAMPA SARRI

POST CALCIOMERCATO – «Lo sai benissimo che penso alle partite e alla squadra anche se non rispondo sul calciomercato. Squadra indebolita? Prima era una squadra più portonta, ora ci sono dei ragazzi da crescere. Taylor doveva ritrovare condizione ed abituarsi alla Serie A, gli altri hanno qualità ma per loro sarà un percorso lungo».

FUTURO SARRI – «Ho un contratto e se non ci saranno cose che ci faranno cambiare opinione continueremo insieme. Come i tifosi i vorrei sognare, non dico vincere. Possono dirci che siamo scarsi ma non che non abbiamo fato tutto».

ROMAGNOLI – «Ha avuto 5 giorni di permesso, si sta allenando bene ed è pronto per giocare domani o in Copppa Italia».

BREMER VS MALDINI – «Se non ce lo mangia è la mossa giusta, vedremo perché non ho ancora scelto. Ho provato due formazioni diverse e vedrò cosa sceglierò date le 3 partite in sei giorni».

SCELTE E ANDATA – «Hanno giocato date le necessità. Maldini giocherà punta domani o mercoledì. Partita dell’andata? La partita è difficile, la Juventus ha grande intensità e prima non aveva questo. Hanno grande riaggressione, solidi e vengono da una sconfitta sulla quale si può discutere, ma non hanno giocato male; gli sono girati male gli episodi. Sono in salute fisica e mentale, sarà una gara complicata e mentalmente è difficile per tutti giocare in casa loro. Nel calcio a priori non vince nessuno».

COSTRUZIONE NUOVA LAZIO E MERCATO IN USCITA – «Stato d’animo? Non è una questione di rapporti, io non ho l’ossessione della vittoria ma il sogno si. Spero di poterlo fare poi magari si arriva comunque settimi, vorrei che la mente però possa sognare. Ora l’obiettivo è far crescere i ragazzi che sono arrivati, dobbiamo lavorarci».

FUTURO BASI, RINNOVO E PROGETTO – «Non partecipo agli incontri tra società e agente, ma nel nostro centrocampo nella batteria dei 4 io ce lo vedo benissimo».

INDISCREZIONE SULLA LAZIO E CONFRONTI CON LA SOCIETA’ – «Io la vivo avendo la fortuna di non leggere niente, quindi sono sereno. Le incazzature vengono per fatti reali e non per quello che si dice. Nell’ambito lavorativo ci ono discussione, è inevitabile. Alla fine la discussione qualcuno la deve fare. Ho preso una decisione a inizio anno sapendo che il mercato era chiusa, io cerco di trovare delle soluzioni: penso a quello e non ad altro. E’ pesante giocare all’Olimpico con 4 mila persone, spero che si ricomponga la frattura perché abbiamo bisogno di loro. Blocco delle trasferte? E’ una pena collettiva inconcebile, il 90% dei nostri tifosi non hanno fatto niente e non possono venire a vedere la Lazio, è una cosa anticostituzionale oltre che una sconfitta per le istituzioni».

REGALARE UN SOGNO AI LAZIO E PAROLE FABIANI – «La sensazione mia della società… io sono un cervello pensante e le sensazioni sono mie. Ora fare sogni e voli pindarici non è possibile, restiamo su quella che è la realtà. Io dico quello che penso poi ho un modo di esprimermi che non si potrebbe avere in conferenza stampa, ma io dico quello che penso».

Conferenza stampa Sarri

