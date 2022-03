Sarri guarda ai giovani da far crescere: Romero, Moro ma non solo

L’allenatore della Lazio Sarri pensa anche ai giovani biancocelesti che potranno dare una mano alla causa in futuro

Non solo rinforzi dal mercato per la Lazio in vista della prossima stagione. Come riporta il Corriere dello Sport, uno degli obiettivi di Maurizio Sarri è anche quello di far crescere i giovani presenti in rosa. Non solo Luka Romero e Raul Moro, ormai calciatori della Prima squadra in tutto e per tutto, ma anche alcuni Primavera.

Su tutti Marco Bertini, giovane centrocampista classe 2002, e Romano Floriani Mussolini, terzino destro 2003 su cui Sarri sta lavorando molto.