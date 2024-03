Sarri, futuro in Inghilterra per l’ex Lazio? Un club di Premier corteggia il tecnico: lo annuncia Pedullà

Sarri, il tecnico toscano potrebbe ripartire dalla Premier dopo il suo burrascoso addio alla Lazio: il giornalista lo spiega cosi

L’addio burrascoso alla Lazio non è stato ancora metabolizzato, ma Sarri vuole ripartire dopo la fine della sua avventura nella capitale. Secondo quanto ha riportato Pedullà, il Nottingham Forrest sarebbe stato sulle tracce del tecnico toscano, per risollevare le sorti della squadra dopo la penalizzazione di 4 punti, offrendogli un triennale. Ma l’allenatore ha rispedito la proposta al mittente, in questo momento ha altri pensieri, vuole recuperare le energie per ripartire dalla prossima stagione.