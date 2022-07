Maurizio Sarri era una furia ieri a Grassau: ecco il discorso fatto alla squadra dopo il pesante ko contro il Genoa

Maurizio Sarri ieri mattina è spuntato per primo sul campo di allenamento a Grassau, sede del ritiro tedesco della Germania. Ha aspettato che la squadra si riunisse a semicerchio. E ha iniziato il suo discorso, chiarissimo: «Si può essere stanchi per i carichi, non si può sbagliare atteggiamento ed è successo. Non può accadere più». Ha parlato con voce controllata, pacata, ma ferma, poche volte s’è udito un tono maggiore.

Guardava i suoi giocatori negli occhi e tutta la Lazio ha ascoltato in religioso silenzio, sapendo di aver- lo contrariato di nuovo. Per ieri c'era l'intenzione di far svolgere un allenamento postpartita più blando, anche di concedere mezza giornata di relax. Niente di tutto ciò. I biancocelesti hanno svolto una doppia seduta. Chi sbaglia, paga. Di mattina lungo ciclo di ripetute sul campo, nel pomeriggio serie di partitelle. Tutti sperano che il flop di mercoledì sia stato solo un incidente di percorso, il tipico crollo estivo, e che già da domani contro il Qatar arrivino risposte.