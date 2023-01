Sarri ci è rimasto male! Ora a Lotito chiede una cosa… Non sono gli acquisti

Maurizio Sarri si è sentito abbandonato da Lotito sul tema Champions League: il mercato potrebbe non bastare per sanare la ferita

Maurizio Sarri pretende chiarezza da Claudio Lotito sui programmi futuri e sugli obiettivi della Lazio.

Come riporta Il Messaggero infatti, il tecnico si è sentito abbandonato dal patron, schieratosi dalla parte di Tare nella valutazione della rosa biancoceleste, ritenuta all’altezza della Champions League. Sarri è ferito: l’eventuale intervento sul mercato potrebbe non bastare per sanare la ferita.