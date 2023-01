Calciomercato Lazio: possibile sforzo dopo la penalizzazione Juve. Ultime

Calciomercato Lazio, la penalizzazione della Juve potrebbe cambiare gli scenari: Lotito apre a possibili innesti?

La forte penalizzazione ricevuta dalla Juventus in classifica (-15 punti) potrebbe spingere le concorrenti per il quarto posto, ultimo utile per la Champions League, a intervenire sul mercato negli ultimi 10 giorni della sessione invernale.

Come riporta Il Messaggero, tra queste c’è anche la Lazio: Lotito potrebbe mettere mano al portafoglio e rendere più competitiva la rosa di Sarri con un importante sforzo economico.