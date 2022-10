Sampdoria, Djuricic si fida di Stankovic: «Può aiutarci»

Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, ha speso belle parole per il nuovo tecnico ed ex Lazio Dejan Stankovic

Filip Djuricic, centrocampista della Sampdoria, ha parlato della stagione a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni sull’ex Lazio Stankovic:

«Può semplificare la situazione il suo arrivo. Lo conoscevo come giocatore e non come tecnico, ma so che è aperto al dialogo».

