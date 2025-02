Salvione: «Il Napoli resta primo e ora dovrà ritrovarsi in vista di un altro esame durissimo quello con la Lazio»

Paquale Salvione si è espresso nel suo fondo sul Corriere dello Sport sul Napoli

PAROLE– «Niente prova di fuga, niente pressione all’Inter. Il Napoli non approfitta del regalo della Fiorentina e fallisce il tentativo di allungo in vetta. Stasera Inzaghi ha la possibilità di accorciare e di riportarsi a un solo punto di distanza. Non il miglior biglietto da visita per Conte in vista dello scontro diretto, in programma esattamente fra venti giorni. Ma soprattutto tanti spunti di riflessione in vista del rush finale di campionato. Una serata negativa che però non pregiudica il percorso azzurro. Il Napoli resta primo e ora dovrà ritrovarsi in vista di un altro esame durissimo, quello di sabato prossimo all’Olimpico con la Lazio »