Salvini manda una frecciata indiretta a Lotito: «Non c’è cosa più triste di uno stadio vuoto»

Salvini interviene sul momento vissuto dai tifosi della Lazio facendo riferimento alla questione legata allo stadio lasciato vuoto: le parole del ministro

Le tensioni tra la tifoseria della Lazio e il presidente Claudio Lotito arrivano anche alla conferenza stampa dedicata al progetto del nuovo stadio della Roma. Nel corso dell’evento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha pronunciato alcune parole interpretate come un riferimento indiretto alla situazione dell’ambiente biancoceleste.

Il vicepresidente del Consiglio non ha citato espressamente né la Lazio né il suo presidente, ma il messaggio è apparso piuttosto evidente considerando la protesta portata avanti da una parte dei sostenitori capitolini.

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Salvini ed il riferimento allo stadio vuoto

LO STADIO VUOTO – «Non c’è cosa più triste di uno stadio vuoto. Non faccio riferimento a nessuno in particolare…».

L’INVITO AI ROMANISTI – «Invito i romanisti a condividere la sofferenza dei loro concittadini che stanno vivendo passioni di altro genere»

Salvini Lazio, una battuta destinata a far discutere

Salvini ha utilizzato il tema dello stadio per sottolineare quanto sia triste vedere un impianto senza pubblico, lanciando una frecciata che molti hanno interpretato come indirizzata a Lotito.

La contestazione dei tifosi della Lazio torna così al centro dell’attenzione e, seppur il presidente non è stato nominato direttamente, il riferimento alla sofferenza di una parte della città e allo scenario degli spalti vuoti rende il messaggio difficilmente equivocabile.