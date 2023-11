Salernitana, problemi per Inzaghi: un attaccante a rischio per la gara con la Lazio. Ecco le ultime in vista della sfida di sabato

Altri problemi per Filippo Inzaghi in vista del ritorno del campionato e della sfida contro la Lazio in programma sabato 25 novembre all’Arechi. Il tecnico dovrà infatti valutare le condizioni di Dia, in panchina Senegal-Sudan del Sud per un problema alla caviglia e che salterà anche la gara contro il Togo.

Come riportato da Onzedafrik infatti il giocatore della Salernitana non sarebbe partito insieme ai compagni proprio a causa di un riacutizzarsi del dolore. Dia è atteso a Salerno dove il club valuterà le sue condizioni.