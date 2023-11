Salernitana-Lazio, aperto il settore ospiti ma con delle restrinzioni: lo annuncia il Gos

Salernitana-Lazio, a pochi giorni dalla sfida di Salerno è stato aperto il settore ospiti che garantirà l’accesso ai biancocelesti

Prosegue la preparazione della Lazio in vista della gara di sabato pomeriggio con la Salernitana che precede la delicata partita con il Celtic. In occasione della gara contro la formazione di Inzaghi il GOS ha aperto il settore ospiti ma con delle restrinzioni come risulta in questo comunicato

PAROLE – Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio, nel limite stabilito dall’Autorità di P.S., esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva S.S Lazio. impiego di un numero adeguato di steward. rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore