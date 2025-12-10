Hanno Detto
Saelemaekers torna su Lazio Milan: «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia».
Saelemaekers torna su Lazio Milan: «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia». Le parole
Saelemaekers ha preso la parola su Milan TV ed è tornato sull’attesa sfida, persa, contro i biancocelesti in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:
DELUSI DA GIOVEDI’ – «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia.
Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: anche se non sarà facile».
