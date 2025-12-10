 Saelemaekers torna su Lazio Milan: «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia».
Saelemaekers torna su Lazio Milan: «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia».

Reggio Emilia 20/12/2020 - campionato di calcio serie A / Sassuolo-Milan / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: esultanza gol Alexis Saelemaekers

Saelemaekers torna su Lazio Milan: «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia». Le parole

Saelemaekers ha preso la parola su Milan TV ed è tornato sull’attesa sfida, persa, contro i biancocelesti in Coppa Italia. Le sue dichiarazioni:

DELUSI DA GIOVEDI’ – «Siamo stati tanto delusi dal risultato, era un obiettivo fare bene in Coppa Italia.

Dobbiamo subito rimetterci al lavoro e dimenticarci di quella partita, giocando questa con la testa fredda: anche se non sarà facile».

