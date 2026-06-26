Lazzari e Pellegrini sul mercato: Fabiani aspetta offerte, ma l’uscita non è semplice

Manuele Lazzari e Luca Pellegrini possono lasciare la Lazio nell’imminente sessione estiva di calciomercato! Ecco cosa filtra

Il mercato della Lazio non passa soltanto dai possibili colpi in entrata. In casa biancoceleste, infatti, resta centrale anche il tema delle uscite, con Manuel Lazzari e Luca Pellegrini tra i profili per i quali il club attende eventuali proposte. Secondo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport, la società capitolina è pronta ad ascoltare offerte per entrambi, con l’obiettivo di alleggerire la rosa e creare nuovi margini di manovra sul mercato.

La situazione, però, non è così semplice. I due esterni hanno contratti in scadenza nel 2027 e questo aspetto pesa sia sulle valutazioni economiche sia sulla possibilità di trovare soluzioni gradite a tutte le parti. La Lazio non vuole svendere, ma allo stesso tempo sa che alcune uscite possono diventare decisive per completare la rosa da consegnare a Gennaro Gattuso.

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Lazzari Pellegrini, gli agenti al lavoro per trovare soluzioni

Anche gli agenti di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini si stanno muovendo per individuare opportunità interessanti. L’obiettivo è capire se esistano club pronti a presentare una proposta concreta, capace di soddisfare sia i calciatori sia la Lazio. Al momento, però, il quadro resta in evoluzione e non si registrano accelerazioni definitive.

Per Lazzari, il nodo riguarda soprattutto la possibilità di trovare una squadra disposta a puntare su un esterno di esperienza, ancora legato da un contratto importante. Per Pellegrini, invece, il mercato sembra avere qualche segnale in più, anche se non ancora trasformato in una trattativa vera e propria. Il suo profilo continua a essere seguito, ma servirà un’offerta reale per cambiare lo scenario.

Pellegrini, il Como apprezza l’ex Roma e Juventus

Tra le società che hanno mostrato apprezzamento per Luca Pellegrini c’è il Como. Il club lombardo segue con attenzione diversi profili per rinforzare le corsie laterali e l’ex Roma e Juventus rientra tra i nomi valutati. Tuttavia al momento non risultano offerte ufficiali per il terzino biancoceleste.

La distanza tra interesse e proposta concreta resta quindi il punto centrale. La Lazio attende, ma non può permettersi di restare bloccata troppo a lungo, soprattutto in una fase in cui ogni movimento in uscita può incidere sulle strategie in entrata. Il futuro di Pellegrini e Lazzari dipenderà dalla capacità del mercato di offrire soluzioni sostenibili.

La Lazio cerca spazio per il nuovo ciclo

Il lavoro di Angelo Fabiani dovrà tenere insieme più esigenze: proteggere il valore dei cartellini, ridurre eventuali esuberi e costruire una rosa più aderente alle idee di Gattuso. Le uscite di Manuel Lazzari e Luca Pellegrini potrebbero aiutare la Lazio a liberare risorse, ma solo davanti a condizioni ritenute adeguate.

La fase resta dunque aperta. I contatti esplorativi ci sono, gli agenti si muovono e la società aspetta segnali concreti. Per ora, però, la partita è ancora ferma al momento delle valutazioni: la Lazio è disponibile ad ascoltare, ma serviranno offerte vere per trasformare due situazioni da monitorare in operazioni di mercato.