Calvani verso il Milan, i rossoneri accelerano per il talento della Lazio: trattativa ben avviata

Calvani Milan, il club rossonero guarda al futuro con un colpo dal vivaio della Lazio! Il terzino biancoceleste è pronto a lasciare la Capitale

Il Milan continua a muoversi con decisione sui giovani più interessanti del panorama italiano. La società rossonera, infatti, sta lavorando per chiudere l’operazione legata a Lorenzo Calvani, profilo cresciuto nel settore giovanile della Lazio e considerato uno dei laterali più promettenti della sua annata. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio via social, il club milanese sarebbe a buon punto nella trattativa per portare il classe 2008 in rossonero.

Una mossa che conferma la linea del Milan, sempre più attento alla costruzione di un percorso tecnico che non guardi soltanto alla prima squadra, ma anche alla crescita dei talenti da inserire gradualmente nel progetto. Calvani rappresenta proprio questo tipo di investimento: giovane, già con numeri importanti alle spalle e con margini di crescita ritenuti interessanti.

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Calvani, possibile percorso tra Primavera e Milan Futuro

Il profilo di Lorenzo Calvani potrebbe essere inserito inizialmente nel percorso della Primavera rossonera, ma non è escluso un coinvolgimento anche nel Milan Futuro. La doppia possibilità rende l’operazione ancora più interessante, perché permetterebbe al giocatore di confrontarsi con contesti diversi e di proseguire il proprio sviluppo con gradualità.

Il terzino sinistro classe 2008 ha già dimostrato continuità nel corso dell’ultima stagione, chiusa con 34 presenze complessive tra tutte le competizioni. Un minutaggio importante per un giocatore così giovane, arricchito anche da 1 gol e 5 assist. Numeri che raccontano un laterale capace non solo di garantire presenza sulla fascia, ma anche di contribuire alla fase offensiva.

Calvani Milan, chiusura sempre più vicina per il classe 2008

La trattativa non è ancora ufficialmente definita, ma il Milan sembra aver compiuto passi concreti per arrivare alla fumata bianca. La dirigenza rossonera vuole chiudere un’operazione in prospettiva, puntando su un giocatore che ha già attirato l’attenzione per rendimento e continuità.

Per Calvani, l’eventuale trasferimento rappresenterebbe una nuova tappa importante nel proprio percorso. Dopo l’esperienza nel vivaio della Lazio, il classe 2008 potrebbe presto iniziare una nuova avventura in rossonero, con l’obiettivo di crescere e ritagliarsi spazio tra Primavera e Milan Futuro.