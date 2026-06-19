Lazio Under 17 out ai quarti, fatale la sconfitta di misura contro l’Empoli: il cammino dei ragazzi di Ledesma non va oltre le prime 8. Il recap e il tabellino

Lazio Under 17 out ai quarti, i classe 2009 di mister Ledesma perdono in Toscana contro l’Empoli e dicono addio al sogno Final Four: il resoconto del match e il tabellino completo della gara valida per i quarti di finale di ritorno

Dopo il pareggio con qualche rimpianto dell’andata, Empoli e Lazio Under 17 si sono riaffrontate nella gara valida per il ritorno dei quarti di finale, una sfida decisiva pronta ad assegnare un posto alla Final Four. Ecco di seguito il resoconto del match e il tabellino completo.

I biancocelesti, arrivano al ‘Petroio’, consapevoli di avere a disposizione un solo risultato utile per conquistare la semifinale. La Lazio under 17 regge l’urto contro una delle squadre più attrezzate e forti della categoria merito di una prestazione totale ma purtroppo non sufficiente a passare il turno. L’Empoli passa in vantaggio al minuto 41 grazie a Pucci, le Aquile non disperano e provano subito a rispondere per ristabilire il punteggio, ma Materazzi accarezza soltanto l’idea del gol e il suo tiro sfuma oltre l’incrocio dei pali.

La prima frazione termina dunque con i padroni di casa in vantaggio, ma con la partita ampiamente in equilibrio. Nella ripresa, la squadra biancoceleste tenta il tutto per tutto, ma non basta per trovare l’essenziale via del gol e riaprire i giochi circa la qualificazione. Al triplice fischio il risultato è lo stesso del primo parziale: l’Empoli batte la Lazio 1-0, la Lazio Under 17 è out ai quarti.

I toscani dunque, a fatica, passano il turno e dovranno vedersela contro il Genoa in semifinale, termina invece fra le migliori otto il cammino dei classe 2009 allenati da mister Ledesma che però concludono, con un po’ di amarezza ma a testa altissima, la stagione.

La Lazio Under 17 chiude il campionato, tra Regular Season e fase finale playoff compresi, con 16 vittorie, 6 pareggi e 6 sconfitte in 28 partite disputate. Dunque un percorso importante, che ha messo in scena diversi talenti del settore giovanile pronti a fare la differenza nel breve e nel lungo periodo. Da Berni Canani a Materazzi, passando per Dimaggio e Lulaj. Tutti pronti per un ulteriore salto di qualità in vista della prossima stagione.

RETI: 41′ Pucci (E)

Empoli Under 17: Vettore; Lupoli (33’st Landi), De Vita (33’st Battaglini), Bruno (25’st Isidori), Covelli, Silvestri (33’st Conflitto), Ciampelli (25’st Poggi), Biondini (16’st Olivieri), Perillo (33’st Page), Orlandi, Pucci (16’st Murolo) All. Tonelli A disp. Bernice

Lazio Under 17: Quadrelli; Iovane (43’st Maggiora Vergano), Ferrante, Bruscaglia (25’st Palancica), Berni Canani, Riggi, Dimaggio (25’st Aprea), Morelli, Mennea (13’st Bagliesi), Lulaj, Materazzi (43’st Morucci) All. Ledesma A disp. Patarini, Agrifoglio, Terracina, Alessandrini