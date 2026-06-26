Accelerata del Torino per Cancellieri! Operazione fattibile: i dettagli

Sono intensi i dialoghi tra la Lazio e il Torino per l’affare targato “Matteo Cancellieri”! Le ultime novità

Il calciomercato estivo sta vivendo una fase di profonda trasformazione e, tra le trattative che promettono di animare le prossime settimane, spicca il futuro di Matteo Cancellieri. L’esterno offensivo della Lazio è diventato il protagonista di una manovra di mercato sempre più definita, che vede il Torino in prima fila per assicurarsi le sue prestazioni. Stando a quanto riporta Tuttosport, quello che era iniziato come un semplice sondaggio esplorativo si è ora tramutato in una manifestazione d’interesse ufficiale. La situazione contrattuale dell’ala — legato ai biancocelesti da un solo altro anno di contratto — spinge verso una soluzione rapida: Claudio Lotito non vuole assolutamente rischiare di perdere il calciatore a parametro zero tra 12 mesi, preferendo monetizzare subito la sua cessione per rimpinguare le casse della S.S. Lazio.

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Il Torino vuole Matteo Cancellieri per il nuovo modulo

L’interesse del Torino non è affatto casuale. Nel progetto tattico di Ignazio Abate, Matteo Cancellieri potrebbe ricoprire un ruolo chiave agendo al fianco di Nikola Vlašić nel sistema 3-4-2-1, alle spalle dell’attaccante centrale Giovanni Simeone. La dirigenza granata, composta dal presidente Urbano Cairo e dal Direttore sportivo Gianluca Petrachi, ha mantenuto vivi i contatti con l’entourage del giocatore e con la Lazio. Sebbene anche la Fiorentina abbia mostrato interesse, ad oggi non sono giunte offerte formali dal club viola, lasciando così la strada spianata ai granata. L’ingaggio da un milione di euro percepito attualmente dall’ala rientra perfettamente nei parametri finanziari del Torino, nonostante la volontà societaria di contenere il monte ingaggi complessivo!

Le richieste della Lazio per Matteo Cancellieri

Il vero nodo da sciogliere resta la valutazione economica fissata dalla Lazio. Il presidente Claudio Lotito valuta il cartellino di Matteo Cancellieri circa 10 milioni di euro, cifra che il Torino cercherà di far scendere nelle prossime settimane di trattativa. La ferma volontà della società capitolina è quella di cedere il giocatore a titolo definitivo, escludendo categoricamente l’ipotesi di un nuovo prestito. Se il prolungamento del contratto non dovesse concretizzarsi a breve, è molto probabile che il patron biancoceleste sia costretto a rivedere le proprie pretese, venendo incontro alle necessità della società granata. Le prossime due settimane saranno decisive per definire l’operazione, con Ignazio Abate che spinge per avere il calciatore a disposizione prima dell’inizio del ritiro, garantendo così un innesto di qualità fondamentale per l’assetto offensivo della squadra.