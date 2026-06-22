Linea verde Lazio: Lotito blinda il futuro, ecco la mossa strategica sui giovani

La Lazio ha deciso di potenziare anche il settore giovanile in vista della prossima stagione: le prossime mosse di Lotito. Il punto

Lazio news: non solo manovre di mercato per rafforzare la squadra a disposizione di Gattuso nonostante il saldo zero, ma la Lazio ha scelto di blindare i propri gioielli e la struttura interna, tracciando una rotta chiara per i prossimi anni.

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La scelta di Lotito per blindare il settore giovanile

Come riportato sulle colonne del quotidiano Il Messaggero, il presidente Claudio Lotito ha dato ufficialmente il via libera a una serie di operazioni strategiche. La volontà del patron è quella di dare massima continuità e stabilità al movimento. La panchina della Primavera è stata infatti confermata nelle mani di Stefano Punzi, così come Cristiano Lombardi manterrà la guida tecnica dell’Under 18, evitando rivoluzioni nel settore giovanile della Lazio.

La rivoluzione silenziosa di Assumma

Dietro la scrivania, la vera novità porta il nome di Tobia Assumma, insediatosi da circa un mese come nuovo responsabile della cantera. Il dirigente è al lavoro a pieno regime per definire lo staff delle varie categorie del settore giovanile della Lazio, ma non sono attesi scossoni. Tecnici di spessore come Cristian Ledesma godono della totale fiducia della società e rimarranno saldamente al loro posto.

Caccia ai talenti azzurri

La strategia societaria non si ferma alla gestione delle panchine. Gli osservatori biancocelesti stanno monitorando con grandissima attenzione diversi profili già stabilmente inseriti nel giro delle Nazionali giovanili italiane. L’obiettivo finale del nuovo corso del settore giovanile della Lazio è chiarissimo: alzare l’asticella della competitività dei ragazzi e creare un bacino interno di talenti pronti, in futuro, al grande salto in prima squadra.