Zaniolo Lazio, scenario da monitorare: l’accordo con l’Udinese non arriva e i tifosi biancocelesti restano freddi

Zaniolo Lazio, trattativa ferma con l’Udinese! Il nodo ingaggio permette l’inserimento delle diverse squadre che lo stanno monitorando

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta uno dei temi più delicati di questa fase di mercato. L’Udinese e il giocatore non hanno ancora raggiunto un accordo sul nuovo ingaggio, nonostante i contatti vadano avanti da tempo. Come segnalato da Gianluca Di Marzio, le discussioni erano iniziate già prima del 15 giugno, giorno in cui il club bianconero ha formalizzato l’esercizio del diritto di riscatto.

La situazione, però, non è ancora arrivata a una definizione. Il nodo economico resta centrale e, finché non verrà trovata una quadra tra le parti, il futuro dell’ex Roma continuerà a essere aperto a possibili sviluppi. In questo contesto si inseriscono anche le società che osservano con attenzione l’evoluzione della vicenda, pronte eventualmente a capire se possano aprirsi margini concreti.

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Zaniolo Lazio, il nome divide l’ambiente biancoceleste

Tra i club accostati a Nicolò Zaniolo c’è anche la Lazio. Il profilo del classe ’99 è stato associato alla società biancoceleste, ma l’eventuale pista non sembra aver scaldato l’ambiente. La tifoseria laziale vive già una fase di aperta contestazione nei confronti della società di Claudio Lotito e l’idea di un possibile arrivo dell’ex calciatore della Roma non è stata accolta con particolare entusiasmo.

Il passato giallorosso di Zaniolo rappresenta inevitabilmente un elemento sensibile in una piazza come quella biancoceleste. Al di là delle valutazioni tecniche, infatti, l’eventuale operazione avrebbe anche un peso ambientale importante. La Lazio, qualora decidesse di approfondire davvero il dossier, dovrebbe quindi considerare non soltanto costi e formula, ma anche l’impatto emotivo sulla tifoseria.

Zaniolo Lazio, cosa può succedere ora sul mercato

Il futuro di Nicolò Zaniolo dipenderà prima di tutto dall’esito del confronto con l’Udinese. Se le parti dovessero trovare un accordo sull’ingaggio, il discorso potrebbe chiudersi rapidamente con la permanenza in Friuli. In caso contrario, invece, potrebbero aprirsi scenari alternativi e l’interesse di altre società tornerebbe d’attualità.

La Lazio resta sullo sfondo, ma al momento il quadro appare ancora in evoluzione. Il club biancoceleste deve valutare con attenzione le priorità del proprio mercato, soprattutto in una fase in cui ogni scelta viene osservata con grande attenzione dall’ambiente.