Per Gila la Lazio spera nell’asta: Napoli avanti, ma l’Atalanta può cambiare lo scenario

Mario Gila è destinato alla cessione ma la Lazio attende il momento giusto per aprire definitivamente alla sua partenza. Atalanta e Napoli ci provano

Il futuro di Mario Gila continua a essere uno dei temi più delicati del mercato della Lazio. Il difensore spagnolo è entrato nell’ultimo anno di contratto e questa condizione riduce inevitabilmente il potere contrattuale del club biancoceleste. Proprio per questo motivo, dalle parti di Formello si guarda con attenzione all’evoluzione degli interessamenti attorno al centrale.

La strategia della Lazio appare chiara: provare a far crescere la concorrenza per aumentare il valore dell’operazione. Un’asta tra più club rappresenterebbe infatti lo scenario migliore per la società di Claudio Lotito, chiamata a gestire una situazione complessa senza rischiare di perdere troppo margine economico.

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Gila, il Napoli ha già mosso passi importanti

Il Napoli resta la squadra più avanti per Mario Gila. Il club campano segue da tempo il difensore e avrebbe già incassato il gradimento del giocatore, un passaggio importante in una trattativa di mercato. Il sì dello spagnolo può pesare, ma non basta ancora per chiudere l’operazione, soprattutto se la Lazio dovesse riuscire a inserire altri club nella corsa.

Per i biancocelesti, il punto centrale resta la valutazione del cartellino. Con il contratto in scadenza tra un anno, la posizione della Lazio non è semplice, ma l’interesse del Napoli può diventare il punto di partenza per costruire una trattativa più vantaggiosa.

Gila, l’Atalanta osserva e può inserirsi

Negli ultimi giorni anche l’Atalanta avrebbe messo gli occhi su Mario Gila. L’inserimento della Dea potrebbe cambiare gli equilibri della vicenda, trasformando una trattativa indirizzata in un vero testa a testa di mercato. Per la Lazio sarebbe una notizia positiva, perché aumenterebbe la possibilità di alzare il prezzo e ottenere condizioni migliori.

Il club bergamasco è da sempre attento a profili giovani, tecnici e con margini di crescita. Gila, per caratteristiche e conoscenza del campionato italiano, può rientrare perfettamente in questo tipo di identikit.

Gila, asta possibile: Lotito spera nel rilancio

La partita ora si gioca sui tempi. La Lazio non può tirare troppo la corda, perché la scadenza del contratto nel 2027 impone valutazioni rapide e concrete. Allo stesso tempo, però, Claudio Lotito spera che l’interesse di Napoli e Atalanta possa generare una concorrenza utile alle casse biancocelesti.

Il futuro di Mario Gila resta quindi aperto. Il Napoli ha già mosso passi importanti, l’Atalanta osserva e la Lazio attende l’evoluzione giusta per massimizzare l’eventuale cessione. In un mercato sempre più legato alle occasioni e alle tempistiche, il difensore spagnolo può diventare uno dei nomi più caldi dell’estate biancoceleste.

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