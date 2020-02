Scudetto, Sacchi: «La Lazio? Non ha la storia di Juve ed Inter, è un handicap»

Arrigo Sacchi ha detto la sua sulla lotta Scudetto, mettendo la Lazio un gradino sotto a Juventus ed Inter

A La Gazzetta Sportiva, Arrigo Sacchi, ha motivato le ragioni per cui vede la Lazio un passo indietro rispetto ad Inter e Juventus, nella corsa al Tricolore:

«Nella lotta al titolo Lazio parte con l’handicap perché non ha la storia di Inter e Juventus, e la storia è importante quando si punta a un obiettivo come lo Scudetto. Poi non ha investito come le altre: per arrivare al titolo servirebbe un capolavoro. Comunque fino a oggi hanno fatto bene, si muovono con facilità e semplicità sul campo».