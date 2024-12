Sabatini non nomina la Lazio per lo Scudetto: «Sarà appannaggio di questa squadra. E non dimenticate la Juve…»

Walter Sabatini, in esclusiva per Juventusnews24, ha parlato della lotta scudetto. Ecco le sua considerazioni

In esclusiva per Juventusnews24 Walter Sabatini ha parlato della lotta Scudetto, non nominando nella corsa la Lazio di Baroni.

Quindi secondo lei la Juve può ancora rientrare nel discorso Scudetto?

«Secondo me lo Scudetto sarà appannaggio dell’inter. E’ una squadra che gioca un calcio allegro e propositivo, un calcio vincente. Io non credo che sia imbattibile, ma secondo me non è superabile quest’anno. In ogni caso la Juventus è di diritto iscritta a questo tipo di lotta».

INTERVISTA COMPLETA A SABATINI A JUVENTUSNEWS24