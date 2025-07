«Lazio, dura senza mercato. Credo però in una cosa!». Sentite cosa ha detto questo grande ex biancoceleste - Lazio News 24

Condividi via email

Reja: «La Lazio ha una rosa completa, può puntare all’Europa». La situazione attuale

L’ex allenatore della Lazio, Edoardo Reja, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha espresso il proprio parere sul ritorno di Maurizio Sarri e sull’attuale valore della rosa biancoceleste. Le sue parole dipingono un quadro ottimistico per la stagione che sta per iniziare, nonostante le difficoltà legate al blocco del mercato in entrata.

Secondo Reja, la Lazio può contare su un organico già ben strutturato, in grado di garantire competitività su più fronti.

«Io dico che la rosa è completa. Mi pare ci siano due giocatori per ruolo, in alcuni casi anche tre. Il livello delle alternative è lo stesso dei titolari. Questa è una garanzia della validità della rosa ed è anche un elemento che servirà a tenere tutti i giocatori sempre sul pezzo. Complessivamente la Lazio ha tanta qualità, non a caso ci sono tanti nazionali».

L’ex tecnico ha poi affrontato il tema del mercato bloccato, sottolineando come il gruppo attuale sia comunque sufficiente per raggiungere obiettivi importanti, a patto che non ci siano cessioni pesanti.

«Io sono convinto che la Lazio possa fare molto bene. Ha una rosa ampia e completa che le consente di poter tranquillamente puntare a un posto nella prossima Europa, ad una condizione. Non deve essere ceduto nessun giocatore importante. Se dovesse accadere, la rosa si indebolirebbe e, visto il blocco del mercato, non sarebbe possibile sostituire gli eventuali giocatori in uscita».

In questo senso, Reja ritiene fondamentale la continuità garantita dalla società, che ha deciso di non smantellare il gruppo a disposizione di Sarri:

«La società ha assicurato che non accadrà, e questa è un’ottima notizia soprattutto per Sarri, che sta avendo la possibilità di lavorare sin dal primo giorno con quella che sarà la rosa definitiva della sua squadra».

Nonostante le limitazioni operative, la «Lazio» si presenta ai nastri di partenza con una struttura solida, un allenatore di esperienza e giocatori motivati. Secondo Reja, ci sono tutti i presupposti per disputare una stagione da protagonisti, con l’Europa nel mirino.