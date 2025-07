Reja sicuro: «La Lazio secondo me farà un grande campionato. Vi spiego il perché» - Lazio News 24

Condividi via email

Reja: «La Lazio ha una rosa completa, può puntare all’Europa». Le parole dell’ex allenatore biancoceleste

L’ex allenatore della Lazio, Edoardo Reja, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina biancoceleste e delle prospettive del club capitolino in vista della prossima stagione. Le sue parole offrono uno spunto interessante sull’attuale momento della squadra, soprattutto in un contesto reso delicato dal blocco del mercato.

Secondo Reja, la Lazio ha a disposizione una delle rose più complete della Serie A.

«Io dico che la rosa è completa. Mi pare ci siano due giocatori per ruolo, in alcuni casi anche tre. Il livello delle alternative è lo stesso dei titolari», ha dichiarato l’ex tecnico. «Questa è una garanzia della validità della rosa ed è anche un elemento che servirà a tenere tutti i giocatori sempre sul pezzo. Complessivamente la Lazio ha tanta qualità, non a caso ci sono tanti nazionali».

Parole che confermano la bontà del lavoro svolto dalla dirigenza biancoceleste nelle passate sessioni di mercato. Nonostante il blocco attuale, che impedisce al club di effettuare nuovi tesseramenti, Reja è convinto che la «Lazio» possa essere competitiva.

«Io sono convinto che la Lazio possa fare molto bene. Ha una rosa ampia e completa che le consente di poter tranquillamente puntare ad un posto nella prossima Europa, ad una condizione», ha spiegato Reja. «Non deve essere ceduto nessun giocatore importante. Se dovesse accadere, la rosa si indebolirebbe e, visto il blocco del mercato, non sarebbe possibile sostituire gli eventuali giocatori in uscita».

Il tecnico ha poi sottolineato come la dirigenza abbia già rassicurato Sarri sulla permanenza dei suoi uomini chiave: «La società ha assicurato che non accadrà, e questa è un’ottima notizia soprattutto per Sarri, che sta avendo la possibilità di lavorare sin dal primo giorno di ritiro con quella che sarà la rosa definitiva della sua squadra».

La situazione della «Lazio», seppur condizionata da vincoli burocratici, resta dunque stabile. Con un gruppo già strutturato e una guida tecnica di esperienza, le ambizioni biancocelesti per la stagione alle porte restano vive. E con la fiducia di chi conosce l’ambiente, come Reja, il progetto sembra avere basi solide.