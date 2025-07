Rivali Lazio, Antonio Conte sicuro: «Noi dobbiamo cercare di essere competitivi. Su quel giocatore...» - Lazio News 24

Le parole di Conte e la sfida dei rivali Lazio: «Napoli pronto a dare fastidio a tutti». La situazione

Dal ritiro di Dimaro, Antonio Conte ha tracciato le linee guida della stagione del Napoli, lasciando intendere che il club partenopeo è pronto a diventare uno degli ostacoli più scomodi per le Rivali Lazio e tutte le altre big italiane ed europee. Con l’arrivo di Kevin De Bruyne e un mercato in fermento, l’ex allenatore della Nazionale ha le idee chiarissime: costruire una squadra solida, competitiva e mentalmente pronta a lottare su quattro fronti.

Uno dei messaggi più forti arriva proprio in relazione al belga De Bruyne: «È un giocatore di qualità mondiale, può fare l’interno o il trequartista. Ma non voglio sentir parlare di titolari o riserve: abbiamo quattro competizioni e servono tutti». Una dichiarazione che mostra come il Napoli non voglia lasciare nulla al caso, con l’intenzione di mettere pressione costante a tutte le Rivali Lazio, Inter, Milan e Juventus in primis.

Conte ha poi sottolineato i miglioramenti della preparazione estiva: «Rispetto all’anno scorso, il ritiro è organizzato in modo molto più professionale. Il campo ora è all’altezza, così come la palestra. Questo ci permette di lavorare come si deve». Un lavoro che, secondo Conte, getterà le basi per diventare un avversario temibile anche in Europa.

Tornare in Champions rappresenta per Conte una sfida personale: «Sono stato criticato per il mio rendimento europeo, ma ho sempre preso squadre che partivano da zero. Per competere in Europa serve tempo e continuità. Il Napoli sta iniziando un percorso, e con la giusta pazienza può arrivare in alto». Una chiara frecciatina anche alle Rivali Lazio, che negli ultimi anni hanno alternato prestazioni convincenti a stagioni deludenti in campo internazionale.

Il tecnico ha poi parlato degli obiettivi: «L’anno scorso siamo stati solidi dietro ma poco cinici davanti. Ora dobbiamo segnare di più. Stiamo costruendo una rosa numericamente più ampia e qualitativamente superiore». L’obiettivo, ha ribadito, è dare fastidio a chiunque, in ogni competizione.

Infine, lo spirito della stagione lo riassume così: «Amma faticà again, ma chiu assaje. Dobbiamo farci sentire in Serie A, in Champions e in Coppa Italia». Un avviso diretto non solo alle big, ma anche alle Rivali Lazio, che troveranno nel Napoli di Conte un avversario determinato a riconquistare un ruolo di primo piano nel calcio italiano.